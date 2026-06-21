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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 21 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 19 червня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 19 червня.

Курс валют на 19 червня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 21 червня. Перед вихідними долар додав 11 коп. Євро зменшився на 48 коп. Злотий - здешевшав на 16 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,91 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,45 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,08 грн

Нагадаємо, НБУ встанови курс валют на 22 червня. Зокрема, долар втратив 1 коп.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
776
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