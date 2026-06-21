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Курс валют на неділю, 21 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 19 червня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 21 червня. Перед вихідними долар додав 11 коп. Євро зменшився на 48 коп. Злотий - здешевшав на 16 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,91 грн
Курс євро
1 євро — 51,45 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 грн
Нагадаємо, НБУ встанови курс валют на 22 червня. Зокрема, долар втратив 1 коп.
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