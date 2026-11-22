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Курс валют на неділю, 22 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 20 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 22 листопада. Перед вихідними долар підвищився на на 15 коп. Євро втратив у ціні 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.
Про повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,05 грн
Курс євро
1 євро — 49,53 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,22 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 23 листопада. Після вихідних євро зменшиться на 26 копійок.
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