Курс валют / © УНІАН

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НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 22 листопада. Перед вихідними долар підвищився на на 15 коп. Євро втратив у ціні 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.

Про повідомили на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 45,05 грн

Курс євро

1 євро — 49,53 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,22 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 23 листопада. Після вихідних євро зменшиться на 26 копійок.

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