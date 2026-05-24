Курс валют на неділю, 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 22 травня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 24 травня. Перед вихідними долар додав 1 коп. Євро не змінився. Злотий зріс на 2 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,23 грн
Курс євро
1 євро — 51,30 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 грн
Як повідомлялося, НБУ встанови курс валют на понеділок, 25 травня. Гривня послабилася щодо долара і євро, які зросли у вартості.
