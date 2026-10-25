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Курс валют на неділю, 25 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 16 жовтня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 25 жовтня. Перед вихідними долар зріс на 3 коп. Євро втратив 13 коп. Вартість злотого впала на 4 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,05 грн
Курс євро
1 євро — 50,43 грн
Курс злотого
1 польський злотий— 11,54 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 26 жовтня. Після вихідних долар злеть на 15 копійок.
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