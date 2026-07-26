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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 26 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 26 липня

Курс валют на 26 липня / © pexels.com

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 26 липня. Перед вихідними долар додав у ціні на 4 коп., євро — втратив 1 коп. Злотий - зріс на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,81 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,05 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,80 грн

Про це повідомили у Національному банку.

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 27 липня Після вихідних євро втратить 9 копійок.

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Кількість переглядів
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