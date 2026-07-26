Курс валют на неділю, 26 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 26 липня / © pexels.com

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НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 26 липня. Перед вихідними долар додав у ціні на 4 коп., євро — втратив 1 коп. Злотий - зріс на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,81 грн

Курс євро

1 євро — 51,05 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 грн

Про це повідомили у Національному банку.

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Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 27 липня Після вихідних євро втратить 9 копійок.

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