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Курс валют на неділю, 26 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 26 липня. Перед вихідними долар додав у ціні на 4 коп., євро — втратив 1 коп. Злотий - зріс на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 грн
Курс євро
1 євро — 51,05 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 грн
Про це повідомили у Національному банку.
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 27 липня Після вихідних євро втратить 9 копійок.
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