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Курс валют на неділю, 29 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 29 листопада. Долар втрати 17 коп. Євро зменшився на 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 30 листопада. У перший день тижня долар впаде на 9 копійок.
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