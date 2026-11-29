Курс валют / © УНІАН

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 29 листопада. Долар втрати 17 коп. Євро зменшився на 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

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Курс долара

1 долар США — 45,10 грн (-17 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,49 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,04 грн (-1 коп.)

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 30 листопада. У перший день тижня долар впаде на 9 копійок.

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