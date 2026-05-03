- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 465
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на неділю, 3 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 19 квітня. Перед вихідними долар зменшився на 12 коп. Євро впав у ціні на 13 коп. Злотий здешевшав на 5 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,96 грн
Курс євро
1 євро — 51,45 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 4 травня. У перший день тижня долар послабиться на 5 коп.
Коментарі
Сортувати: