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Курс валют на неділю, 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 7 червня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро підвищився на 14 коп. Вартість злотого зросла на 2 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,37 грн
Курс євро
1 євро — 51,66 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 8 червня. Після вихідних злотий залишиться без змін, а долар і євро трохи втратять у ціні.
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