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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на 7 червня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 7 червня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро підвищився на 14 коп. Вартість злотого зросла на 2 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,37 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,66 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 8 червня. Після вихідних злотий залишиться без змін, а долар і євро трохи втратять у ціні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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