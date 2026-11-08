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Курс валют на неділю, 8 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси останнього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 6 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 8 листопада. Перед вихідними долар зменшився на 9 коп. Євро втратив у ціні аж 20 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.
Про повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,44 грн
Курс євро
1 євро — 51,04 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,62 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 9 листопада. Після вихідних долар зменшиться на 12 копійок.
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