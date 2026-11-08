Курс валют на неділю, 8 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 8 листопада. / © Getty Images

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 8 листопада. Перед вихідними долар зменшився на 9 коп. Євро втратив у ціні аж 20 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.

Про повідомили на сайті Національного банку.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 45,44 грн

Курс євро

1 євро — 51,04 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,62 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 9 листопада. Після вихідних долар зменшиться на 12 копійок.

Реклама

Новини партнерів