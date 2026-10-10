Курс валют на суботу, 10 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на суботу, 10 жовтня. / © Associated Press

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 10 жовтня. Долар втратив 1 коп. Вартість євро зменшилася на 2 коп. Водночас злотий додав 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,85 грн

Курс євро

1 євро — 50,13 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,45 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 12 жовтня. У перший день тижня долар додасть 3 копійки.

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