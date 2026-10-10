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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 10 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на суботу, 10 жовтня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 10 жовтня. Долар втратив 1 коп. Вартість євро зменшилася на 2 коп. Водночас злотий додав 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,85 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,13 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,45 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 12 жовтня. У перший день тижня долар додасть 3 копійки.

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