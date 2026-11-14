ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на суботу, 14 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 14 листопада. Перед вихідними долар зріс на 6 коп. Євро — зменшився на 15 коп. Вартість злотого впала на 3 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,38 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,33 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,43 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 16 листопада. У понеділок, долар зросте на 4 койпіки.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie