- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на суботу, 16 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 15 травня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 16 травня. Перед вихідними долар втратив 1 коп. Євро зменшився на 7 коп. Тим часом злотий зріс на 2 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,95 грн
Курс євро
1 євро — 51,43 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,13 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 18 травня. Після вихідних євро і злотий здешевшають.
Коментарі
Сортувати: