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Курс валют на суботу, 17 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 17 жовтня. Перед вихідними долар втратив 10 коп. Євро — зменшився на 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,88 грн
Курс євро
1 євро — 50,30 грн
Курс злотого
1 злотий — 11,51 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 19 жовтня. Після вихідних євро злетіло на 19 копійок.
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