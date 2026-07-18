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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 17 липня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют на 18 липня. / © unsplash.com

Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 31 травня. Перед вихідними долар втратив 13 коп. Євро підскочив на 10 коп. Злотий - додав коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,61 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,16 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,81 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 липня. Злотий і євро зростуть у ціні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
39
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