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Курс валют на суботу, 18 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 17 липня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 31 травня. Перед вихідними долар втратив 13 коп. Євро підскочив на 10 коп. Злотий - додав 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,61 грн
Курс євро
1 євро — 51,16 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 липня. Злотий і євро зростуть у ціні.
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