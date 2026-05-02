Курс валют на суботу, 2 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 1 травня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 2 травня. Долар втратив 12 коп. Євро зменшився на 13 коп. Злотий впав у ціні на 5 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,96 грн
Курс євро
1 євро — 51,45 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 4 травня. Після вихідних гривня послабиться щодо євро, який злетів у ціні на 14 коп.
