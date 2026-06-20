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Курс валют на суботу, 20 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 20 червня. Перед вихідними долар додав 11 коп. Євро втратив аж 48 коп. Вартість злотого зменшилася на 16 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,91 грн
Курс євро
1 євро — 51,45 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 22 червня. Після долар і злотий трохи втратять у ціні.
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