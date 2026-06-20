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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 20 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на суботу, 20 червня.

Курс валют на суботу, 20 червня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 20 червня. Перед вихідними долар додав 11 коп. Євро втратив аж 48 коп. Вартість злотого зменшилася на 16 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,91 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,45 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,08 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 22 червня. Після долар і злотий трохи втратять у ціні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
427
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