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Курс валют на суботу, 21 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 21 листопада. Перед вихідними долар злетів на 15 коп. Євро — зменшився на 4 коп. Вартість злотого впала на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,05 грн
Курс євро
1 євро — 49,53 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,22 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 23 листопада. Долар зменшиться на 13 коп.
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