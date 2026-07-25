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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 25 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 24 липня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют / © Pixabay

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 25 липня. Перед вихідними долар додав 4 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий - зріс на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,81 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,05 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,80 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 27 липня. Після вихідних долар і євро трохи втратять у ціні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
414
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