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Курс валют на суботу, 25 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 24 липня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 25 липня. Перед вихідними долар додав 4 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий - зріс на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 грн
Курс євро
1 євро — 51,05 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 27 липня. Після вихідних долар і євро трохи втратять у ціні.
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