Курс валют на суботу, 25 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © Pixabay

Реклама

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 25 липня. Перед вихідними долар додав 4 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий - зріс на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,81 грн

Курс євро

1 євро — 51,05 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 27 липня. Після вихідних долар і євро трохи втратять у ціні.

Реклама

Новини партнерів