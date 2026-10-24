Курс валют на суботу, 24 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 24 жовтня. / © УНІАН

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НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 17 жовтня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро — зменшився на 13 коп. Вартість злотого впала на 4 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,05 грн

Курс євро

1 євро — 50,43 грн

Курс злотого

1 польський злотий— 11,54 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 26 жовтня. Після вихідних євро і злотий злетять у ціні.

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