Курс валют на суботу, 25 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 25 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 43,94 гривні. Показники євро та злотого також не зазнали змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,94 (+0 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,38 (+0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 (+0 коп.)

Нагадаємо, економіст Олександр Савченко прогнозує, що курс долара в Україні може зрости до 45–46 гривень уже 2026 року, і нинішній рівень не є піковим. Серед причин: зростання інфляції, здорожчання товарів і пального, а також рекомендації МВФ щодо курсу.