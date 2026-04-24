Курс валют на суботу, 25 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар не змінився у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 25 квітня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 43,94 гривні. Показники євро і злотого також не зазнали змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,94 (+0 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,38 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 (+0 коп.)
Нагадаємо, економіст Олександр Савченко прогнозує, що курс долара в Україні може зрости до 45–46 гривень уже 2026 року, і нинішній рівень не є піковим. Серед причин: зростання інфляції, здорожчання товарів і пального, а також рекомендації МВФ щодо курсу.
