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Курс валют на суботу, 27 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня — це п’ятниця, 26 червня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 27 червня. Перед вихідними долар додав 6 коп. Євро підвищився на 4 коп. Злотий - зріс на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,92 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 29 червня. Євро суттєво злетить у у ціні.
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