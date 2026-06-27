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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 27 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня — це п’ятниця, 26 червня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на суботу, 27 червня. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 27 червня. Перед вихідними долар додав 6 коп. Євро підвищився на 4 коп. Злотий - зріс на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,92 (+6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,87 (+1 коп.).

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 29 червня. Євро суттєво злетить у у ціні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
339
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