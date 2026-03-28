Курс валют на суботу, 28 березня: скільки коштує долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 27 березня.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 28 березня. Долар зріс на 1 коп. Євро втратив аж 24 коп. Злотий зменшився на 6 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,88 грн
Курс євро
1 євро — 50,61 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,84 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 березня. Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.