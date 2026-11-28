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Курс валют на суботу, 28 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 27 листопада.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 28 листопада. Перед вихідними долар втратив 17 коп. Євро зменшився на 4 коп. Злотий - на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,10 грн
Курс євро
1 євро — 49,49 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,04 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 листопада. В останній день осені долар і євро втратять у ціні.
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