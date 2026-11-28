Курс валют на 28 листопада. / © Національний банк України

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Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 28 листопада. Перед вихідними долар втратив 17 коп. Євро зменшився на 4 коп. Злотий - на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,10 грн

Курс євро

1 євро — 49,49 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,04 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 30 листопада. В останній день осені долар і євро втратять у ціні.

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