Курс валют на суботу, 29 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 29 серпня. Перед вихідними долар втратив 3 коп. Євро зменшився аж на 15 коп. Злотий - зменшився на 12 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,54 грн

Курс євро

1 євро — 51,85 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 31 серпня. Зокрема, долар зросте на 1 копійку.

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