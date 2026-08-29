- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1702
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на суботу, 29 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 28 серпня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 29 серпня. Перед вихідними долар втратив 3 коп. Євро зменшився аж на 15 коп. Злотий - зменшився на 12 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,54 грн
Курс євро
1 євро — 51,85 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 31 серпня. Зокрема, долар зросте на 1 копійку.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: