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Курс валют на суботу, 31 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 31 жовтня. Перед вихідними долар втратив 7 коп. Євро — зменшився на 9 коп. Вартість злотого зросла на 1 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,52 грн
Курс євро
1 євро — 50,67 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 2 листопада. Після вихідних вартість долара зменшиться на 17 копійок.
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