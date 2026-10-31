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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 31 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют / © Державна фіскальна служба України

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 31 жовтня. Перед вихідними долар втратив 7 коп. Євро — зменшився на 9 коп. Вартість злотого зросла на 1 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,52 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,67 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,53 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 2 листопада. Після вихідних вартість долара зменшиться на 17 копійок.

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