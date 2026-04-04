Курс валют на суботу, 4 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют.

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 4 квітня. Долар зріс на 3 коп. Євро втратив аж 37 коп. Злотий зменшився на 10 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 43,81 грн

Курс євро

1 євро — 50,45 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,77 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий наголошує, що у першій половині квітня в Україні валютний ринок залишатиметься контрольованим, але можливі ситуативні коливання. Головними чинниками, що будуть впливати на валюту напередодні Великодня, є зовнішні події та внутрішні ціни на пальне.