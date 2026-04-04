Курс валют на суботу, 4 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 4 квітня.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 4 квітня. Долар зріс на 3 коп. Євро втратив аж 37 коп. Злотий зменшився на 10 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,81 грн
Курс євро
1 євро — 50,45 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,77 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий наголошує, що у першій половині квітня в Україні валютний ринок залишатиметься контрольованим, але можливі ситуативні коливання. Головними чинниками, що будуть впливати на валюту напередодні Великодня, є зовнішні події та внутрішні ціни на пальне.