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Курс валют на суботу, 4 липня: скільки коштує долар, євро і злотий
У суботу використовують курси останнього робочого дня тижня — п’ятниці.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 4 липня. Долар додав 4 коп. Вартість євро зросла на 11 коп. Злотий підвищився на 4 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 44,80 грн
Курс євро
1 євро — 51,08 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 липня. Після вихідних гривня зміцниться щодо валюти.
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