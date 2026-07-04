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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 4 липня: скільки коштує долар, євро і злотий

У суботу використовують курси останнього робочого дня тижня — п’ятниці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 4 липня.

Курс валют на 4 липня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 4 липня. Долар додав 4 коп. Вартість євро зросла на 11 коп. Злотий підвищився на 4 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,80 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,08 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,90 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 липня. Після вихідних гривня зміцниться щодо валюти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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