Курс валют на суботу, 5 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні. / © Associated Press

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Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 5 вересня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро злетів аж на 29 коп. Злотий - зріс на 7 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,72 грн

Курс євро

1 євро — 51,93 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 7 вересня. Після вихідних долар і євро втратять у ціні.

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