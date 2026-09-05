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Курс валют на суботу, 5 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 4 вересня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 5 вересня. Перед вихідними долар додав 12 коп. Євро злетів аж на 29 коп. Злотий - зріс на 7 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,72 грн
Курс євро
1 євро — 51,93 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 7 вересня. Після вихідних долар і євро втратять у ціні.
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