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Курс валют на суботу, 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 5 червня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 6 червня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро зріс аж на 14 коп. Злотий - підвищився на 2 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,37 грн
Курс євро
1 євро — 51,66 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 8 червня. Злотий і євро втратять у ціні.
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