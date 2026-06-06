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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 5 червня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на суботу, 6 червня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 6 червня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро зріс аж на 14 коп. Злотий - підвищився на 2 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,37 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,66 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 8 червня. Злотий і євро втратять у ціні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
308
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