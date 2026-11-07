- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1955
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на суботу, 7 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 7 листопада. Перед вихідними долар втратив 9 коп. Євро — зменшився на 20 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,44 (грн
Курс євро
1 євро — 51,04 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,62 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 9 листопада. Після вихідних євро зменшиться у ціні аж на 40 копійок.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: