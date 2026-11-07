Курс валют на суботу, 7 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © УНІАН

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НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 7 листопада. Перед вихідними долар втратив 9 коп. Євро — зменшився на 20 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,44 (грн

Курс євро

1 євро — 51,04 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,62 грн

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 9 листопада. Після вихідних євро зменшиться у ціні аж на 40 копійок.

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