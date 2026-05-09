Курс валют на суботу, 9 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 8 травня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 9 травня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшився на 7 коп. Злотий залишився на без змін.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,80 грн
Курс євро
1 євро — 51,54 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 11 травня. Зокрема, американський долар знову зріс у ціні на 5 копійок.
