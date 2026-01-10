Курс валют на вихідні, 10-11 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на суботу і неділю, 10-11 січня. / © Національний банк України

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 січня, і неділю, 4 січня. В останній день тижня долар зріс аж на 29 коп. Євро злетів на 25 коп. Польський злотий додав ще 8 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 42,99 грн

Курс євро

1 євро — 50,17 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,92 грн

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 12 січня. Долар знову зріс у ціні і перевалив за 43 гривні.

Реклама