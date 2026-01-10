- Дата публікації
Категорія
Гроші
Курс валют на вихідні, 10-11 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 9 січня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 3 січня, і неділю, 4 січня. В останній день тижня долар зріс аж на 29 коп. Євро злетів на 25 коп. Польський злотий додав ще 8 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,99 грн
Курс євро
1 євро — 50,17 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,92 грн
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 12 січня. Долар знову зріс у ціні і перевалив за 43 гривні.