Курс валют на вихідні, 11-12 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 10 жовтня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 жовтня, і неділю, 12 жовтня. В останній день тижня долар додав 10 коп. Євро збільшився на 7 коп. Злотий - на 1 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,50 грн
Курс євро
1 євро — 48,20 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 грн
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 13 жовтня. Після вихідних гривня значно послабилася щодо американського долара.