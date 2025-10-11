Курс валют на вихідні, 11-12 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 11-12 жовтня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 жовтня, і неділю, 12 жовтня. В останній день тижня долар додав 10 коп. Євро збільшився на 7 коп. Злотий - на 1 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,50 грн

Курс євро

1 євро — 48,20 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,33 грн

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 13 жовтня. Після вихідних гривня значно послабилася щодо американського долара.

