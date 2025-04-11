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Курс валют на вихідні 12-13 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар не змінився у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу та неділю, 12-13 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 41,40 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,40 (+0 коп.)
Курс євро
1 євро — 45,84 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,77 (+0 коп.)
Нагадаємо, курс валют продовжує створювати сюрпризи, але цього разу приємні — після нетривалого зростання американська валюта знову здешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару — попит на нього знижується.