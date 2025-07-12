- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 431
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 12-13 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 12 липня, і неділю, 13 липня. В останній день тижня долар додав 5 коп. Євро - 13 коп., а злотий зріс на 1 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,82 грн
Курс євро
1 євро — 48,97 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 14 липня. Гривня після вихідних зміцниться щодо долара, євро і злотого.