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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 12-13 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на вихідні - 12-13 липня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 12 липня, і неділю, 13 липня. В останній день тижня долар додав 5 коп. Євро - 13 коп., а злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,82 грн

Курс євро

  • 1 євро — 48,97 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,52 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 14 липня. Гривня після вихідних зміцниться щодо долара, євро і злотого.

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