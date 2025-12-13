- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 13-14 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 1 грудня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 грудня, і неділю, 7 грудня. В останній день тижня долар втратив 1 коп., євро злетів на 30 коп., а польський - на 7 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,27
Курс євро
1 євро — 49,51
Курс злотого
1 польський злотий — 11,71
Як повідомлялося, цього тижня курс євро в Україні встановив новий рекорд. Станом на 12 грудня його офіційний курс до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51. Тоді як у понеділок, 8 грудня, він становив 48,99 грн.