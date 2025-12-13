ТСН у соціальних мережах

255
Курс валют на вихідні, 13-14 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 1 грудня.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 13-14 грудня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 6 грудня, і неділю, 7 грудня. В останній день тижня долар втратив 1 коп., євро злетів на 30 коп., а польський - на 7 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,27

Курс євро

  • 1 євро — 49,51

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,71

Як повідомлялося, цього тижня курс євро в Україні встановив новий рекорд. Станом на 12 грудня його офіційний курс до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51. Тоді як у понеділок, 8 грудня, він становив 48,99 грн.

