Курс валют на вихідні, 13-14 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 13-14 вересня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 вересня, і неділю, 14 вересня. В останній день тижня долар злетів на 10 коп. Євро додало лише 3 коп. Злотий залишився без змін.

Курс долара

1 долар США — 41,31 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,27 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,31 (± коп.)

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 15 вересня. Після вихідних долар здорожчає, але євро далі зросте у ціні.

