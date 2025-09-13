- Дата публікації
- Гроші
- 41
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 13-14 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 вересня, і неділю, 14 вересня. В останній день тижня долар злетів на 10 коп. Євро додало лише 3 коп. Злотий залишився без змін.
Курс долара
1 долар США — 41,31 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,27 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (± коп.)
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 15 вересня. Після вихідних долар здорожчає, але євро далі зросте у ціні.