Курс валют на вихідні, 14-15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 березня, і неділю, 15 березня. В останній день тижня долар додав аж 19 коп. Євро зріс на 2 коп. Злотий втратив 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 44,16 грн

Курс євро

1 євро — 50,95 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,96 грн

Як повідомлялося, 13 березня долар встановив історичний максимум. Середній курс купівлі долара в банках становив 43,98 грн, а продаж — у середньому по 44,55.