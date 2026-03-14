- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 395
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 14-15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 13 березня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 березня, і неділю, 15 березня. В останній день тижня долар додав аж 19 коп. Євро зріс на 2 коп. Злотий втратив 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,16 грн
Курс євро
1 євро — 50,95 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,96 грн
Як повідомлялося, 13 березня долар встановив історичний максимум. Середній курс купівлі долара в банках становив 43,98 грн, а продаж — у середньому по 44,55.