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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 14-15 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними гривня втратила позиції щодо євро і злотого.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на вихідні - 14-15 червня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 червня, і неділю, 15 червня. В останній день тижня долар втратив 3 коп. Євро злетіло 63 коп., а злотий - 13 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,48

Курс євро

  • 1 євро — 48,08

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,23

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 16 червня. Гривня зміцнилася щодо долара і євро.

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