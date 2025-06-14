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Курс валют на вихідні, 14-15 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Перед вихідними гривня втратила позиції щодо євро і злотого.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 червня, і неділю, 15 червня. В останній день тижня долар втратив 3 коп. Євро злетіло 63 коп., а злотий - 13 коп.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США — 41,48
Курс євро
1 євро — 48,08
Курс злотого
1 польський злотий — 11,23
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 16 червня. Гривня зміцнилася щодо долара і євро.