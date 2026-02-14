Курс валют на вихідні, 14-15 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 14-15 лютого. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 лютого, і неділю, 15 лютого. В останній день тижня долар втратив 4 коп. Євро зменшилося у ціні аж на 17 коп. Злотий впав на 5 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 42,99 грн

Курс євро

1 євро — 51,03 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 12,10 грн

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 16 лютого. Після вихідних валюта зросте у ціні. Зокрема, долар зріс на 11 коп.