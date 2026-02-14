- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 14-15 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 13 лютого.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 лютого, і неділю, 15 лютого. В останній день тижня долар втратив 4 коп. Євро зменшилося у ціні аж на 17 коп. Злотий впав на 5 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,99 грн
Курс євро
1 євро — 51,03 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,10 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 16 лютого. Після вихідних валюта зросте у ціні. Зокрема, долар зріс на 11 коп.