Курс валют на вихідні, 15-16 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 14 листопада.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 листопада, і неділю, 16 листопада. В останній день тижня долар зріс на 3 коп. Євро - злетіло на 23 коп. Злотий - додав 6 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,06 грн
Курс євро
1 євро — 48,88 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 17 листопада. Гривня трішки посилилася щодо долара. Втім, євро і злотий зросли далі у ціні.