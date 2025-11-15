Курс валют на вихідні, 15-16 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 15-16 листопада. / © AFP

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 листопада, і неділю, 16 листопада. В останній день тижня долар зріс на 3 коп. Євро - злетіло на 23 коп. Злотий - додав 6 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 42,06 грн

Курс євро

1 євро — 48,88 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,56 грн

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 17 листопада. Гривня трішки посилилася щодо долара. Втім, євро і злотий зросли далі у ціні.

