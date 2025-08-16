- Дата публікації
Курс валют на вихідні, 16-17 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 серпня, і неділю, 17 серпня. В останній день тижня долар втратив 6 коп, євро - 20 коп, а злотий - 5 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,45
Курс євро
1 євро — 48,44
Курс злотого
1 польський злотий — 11,37.
