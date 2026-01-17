ТСН у соціальних мережах

449
1 хв

Курс валют на вихідні, 17-18 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 16 січня.

Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні - 17-18 січня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 січня, і неділю, 18 січня. В останній день тижня долар зріс аж на 27 коп. Євро злетів на 17 коп. Польський злотий додав ще 7 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,39 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,43 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 19 січня. Після вихідних долар зросте у ціні ще на 2 коп.

