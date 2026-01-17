- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
Курс валют на вихідні, 17-18 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 16 січня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 січня, і неділю, 18 січня. В останній день тижня долар зріс аж на 27 коп. Євро злетів на 17 коп. Польський злотий додав ще 7 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,39 грн
Курс євро
1 євро — 50,43 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 19 січня. Після вихідних долар зросте у ціні ще на 2 коп.