Курс валют на вихідні, 17-18 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 17-18 січня. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 січня, і неділю, 18 січня. В останній день тижня долар зріс аж на 27 коп. Євро злетів на 17 коп. Польський злотий додав ще 7 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 43,39 грн

Курс євро

1 євро — 50,43 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 19 січня. Після вихідних долар зросте у ціні ще на 2 коп.

