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Курс валют на вихідні, 17-18 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Перед вихідними гривня посилилася щодо іноземної валюти.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 травня, і неділю, 18 травня. Долар втратив 6 коп. Євро зменшився аж на 20 коп., злотий - на 5 коп.
Курс долара
1 долар США — 41,47
Курс євро
1 євро — 46,38
Курс злотого
1 польський злотий — 10,93
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 19 травня. Після вихідних гривня послабиться щодо долара і євро.