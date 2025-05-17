ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 17-18 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними гривня посилилася щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні - 17-18 травня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 травня, і неділю, 18 травня. Долар втратив 6 коп. Євро зменшився аж на 20 коп., злотий - на 5 коп.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,47

Курс євро

  • 1 євро — 46,38

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 10,93

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 19 травня. Після вихідних гривня послабиться щодо долара і євро.


Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie