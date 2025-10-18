- Дата публікації
-
Гроші
- 127
- 1 хв
Курс валют на вихідні, 18-19 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 10 жовтня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 жовтня, і неділю, 19 жовтня. В останній день тижня долар втратив 13 коп. Євро - 1 коп. Злотий - додав 1 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,63 грн
Курс євро
1 євро — 48,52 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 жовтня. Після вихідних валюта значно зросте у ціні.