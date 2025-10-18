ТСН у соціальних мережах

127
1 хв

Курс валют на вихідні, 18-19 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 10 жовтня.

Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на вихідні 18-19 жовтня. / © Reuters

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 жовтня, і неділю, 19 жовтня. В останній день тижня долар втратив 13 коп. Євро - 1 коп. Злотий - додав 1 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,63 грн

Курс євро

  • 1 євро — 48,52 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,41 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 жовтня. Після вихідних валюта значно зросте у ціні.

127
