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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 19-20 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними гривня суттєво послабилася щодо валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

Курс валют на вихідні - 19-20 квітня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 19 квітня, і неділю, 20 квітня. Перед вихідними валюта зросла у ціні. Долар додав 17 коп., євро - 18 коп., а злотий - 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,38

Курс євро

  • 1 євро — 47,00

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 10,89

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 21 квітня.

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