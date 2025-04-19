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Курс валют на вихідні, 19-20 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Перед вихідними гривня суттєво послабилася щодо валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 19 квітня, і неділю, 20 квітня. Перед вихідними валюта зросла у ціні. Долар додав 17 коп., євро - 18 коп., а злотий - 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,38
Курс євро
1 євро — 47,00
Курс злотого
1 польський злотий — 10,89
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 21 квітня.