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Курс валют на вихідні, 19-20 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 19 липня, і неділю, 21 липня. В останній день тижня долар додав 5 коп. Євро втратив 6 коп., а злотий - 1 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,86 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,45 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,38 (-1 коп.)
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 21 липня. Офіційний долар послабився щодо гривні.