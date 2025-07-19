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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на вихідні, 19-20 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на вихідні - 19-20 липня. / © unian.net

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 19 липня, і неділю, 21 липня. В останній день тижня долар додав 5 коп. Євро втратив 6 коп., а злотий - 1 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,86 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,45 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,38 (-1 коп.)

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 21 липня. Офіційний долар послабився щодо гривні.

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