Курс валют на вихідні, 21-22 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 21-22 березня 2026-го.

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 березня, і неділю, 22 березня. В останній день тижня долар зріс на 7 коп. Євро втратив 2 коп. Злотий зменшився на 4 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 43,96 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,50 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)

Як повідомлялося, останнім часом в Україні курс долара б'є рекорди. Економічний експерт Олексій Кущ наголошує, що валютний ринок у березні 2026-го увійшов до фази підвищеної турбулентності. Вартість української гривні зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика НБУ.

