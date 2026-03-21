ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на вихідні, 21-22 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 20 березня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 21-22 березня 2026-го. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 березня, і неділю, 22 березня. В останній день тижня долар зріс на 7 коп. Євро втратив 2 коп. Злотий зменшився на 4 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,96 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,50 (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)

Як повідомлялося, останнім часом в Україні курс долара б'є рекорди. Економічний експерт Олексій Кущ наголошує, що валютний ринок у березні 2026-го увійшов до фази підвищеної турбулентності. Вартість української гривні зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика НБУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie