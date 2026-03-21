Курс валют на вихідні, 21-22 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 20 березня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 березня, і неділю, 22 березня. В останній день тижня долар зріс на 7 коп. Євро втратив 2 коп. Злотий зменшився на 4 коп.
Про це стало відомо з даних Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 43,96 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,50 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (-4 коп.)
Як повідомлялося, останнім часом в Україні курс долара б'є рекорди. Економічний експерт Олексій Кущ наголошує, що валютний ринок у березні 2026-го увійшов до фази підвищеної турбулентності. Вартість української гривні зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика НБУ.