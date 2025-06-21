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Курс валют на вихідні, 21-22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
На вихідні гривня послабилася щодо американського долар.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 червня, і неділю, 22 червня. В останній день тижня долар додав 6 коп, євро втратило 5 коп, злотий - 2 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
1 долар США — 41,68
Курс євро
1 євро — 47,85
Курс злотого
1 польський злотий — 11,18
Нагадаємо, долар залишається найпопулярнішою іноземною валютою в Україні — саме тому його часто підробляють, а фальшиві купюри не приймають ані банки, ані обмінники. Як не натрапити на фальшиві долари в Україні - читайте у нашому матеріалі.