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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на вихідні, 21-22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

На вихідні гривня послабилася щодо американського долар.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні 21-22 червня. / © Freepik

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 червня, і неділю, 22 червня. В останній день тижня долар додав 6 коп, євро втратило 5 коп, злотий - 2 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,68

Курс євро

  • 1 євро — 47,85

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,18

Нагадаємо, долар залишається найпопулярнішою іноземною валютою в Україні — саме тому його часто підробляють, а фальшиві купюри не приймають ані банки, ані обмінники. Як не натрапити на фальшиві долари в Україні - читайте у нашому матеріалі.

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